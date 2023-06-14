Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала продуктовую дефляцию летом в России

В России ожидается продолжение продуктовой дефляции нынешним летом, а также в сентябре, передает РИА Новости слова вице-премьера Виктории Абрамченко, сказанные в рамках ПМЭФ-2023.
Единственным государством в Европе, где наблюдалась продовольственная дефляция по итогам апреля, стала Россия, отметила замглавы правительства. По ее словам, в годовом выражении снижение цен на продукты составило 0,22%. Кроме того, в Росстате зафиксировали годовую дефляцию на продовольствие и в мае. Известно, что стоимость продуктов снизилась на 1,12%.
Мониторинг стоимости продовольствия производится каждую неделю, отметила Абрамченко. Вице-премьер добавила, что прогнозы в этом направлении положительные.