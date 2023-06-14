Вице-премьер Абрамченко спрогнозировала продуктовую дефляцию летом в России

Единственным государством в Европе, где наблюдалась продовольственная дефляция по итогам апреля, стала Россия, отметила замглавы правительства. По ее словам, в годовом выражении снижение цен на продукты составило 0,22%. Кроме того, в Росстате зафиксировали годовую дефляцию на продовольствие и в мае. Известно, что стоимость продуктов снизилась на 1,12%.