NYT: США хотят предложить Украине взаимодействовать по «израильской модели»

Команда американского лидера Джо Байдена хочет предложить украинской власти новый формат выстраивания отношений. Об инициативе Вашингтона рассказали журналисты The New York Times.
Как пишут зарубежные авторы, Белый дом желает, чтобы сотрудничество между Соединенными Штатами и киевским режимом строилось по модели взаимодействия с Израилем. В частности, американская власть предлагает взять на себя обязательства в сфере безопасности. Согласно поступившим данным, соответствующую инициативу Вашингтон собирается выдвинуть Украине.
Ранее сообщалось о готовности Москвы изучить новые идеи Индонезии по украинскому кризису. Об этом рассказала посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.