NYT: США хотят предложить Украине взаимодействовать по «израильской модели»

Как пишут зарубежные авторы, Белый дом желает, чтобы сотрудничество между Соединенными Штатами и киевским режимом строилось по модели взаимодействия с Израилем. В частности, американская власть предлагает взять на себя обязательства в сфере безопасности. Согласно поступившим данным, соответствующую инициативу Вашингтон собирается выдвинуть Украине.