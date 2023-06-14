«Русская Ванга». Как нейро-Жириновский пытается оживить ЛДПР

В программе второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запланирована презентация рабочего прототипа нейросети «Жириновский». Алгоритм создан на основе многочисленных выступлений, интервью и публикаций основателя и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни чуть более года назад.
Опасения политологов того периода пока остаются актуальными — партия не смогла пережить потерю ярчайшего руководителя даже год спустя. Жириновский так и остался для сторонников «живым», и, по предположениям экспертов, именно за счет «инерции вождя» политсила с горем пополам продолжает существовать.
С каждым разом этому находится очередное подтверждение: в 2023 году первомайская демонстрация у памятника Жириновскому в компьютерной игре Minecraft закончилась падением серверов. Чтобы увидеть 200-метровый монумент почившему лидеру либерал-демократов в виртуальном мире, явилось аж 12 тысяч пользователей.
Теперь же Жириновский предстанет в реальном мире, пусть и в качестве продукта нейросети. Как ожидается, алгоритм скажет свои первые слова и ответит на вопросы гостей экономического форума в Петербурге уже 15 июня.
«В каком же положении находится партия ЛДПР, если вместо речей [нынешнего лидера ЛДПР Леонида] Слуцкого избиратели ждут выступлений кибер-Жириновского? Да и что творится с Россией, когда "политические трупы" слабее реально мертвого политика?» — задаются вопросом авторы Telegram-канала «Русский декаданс».
Жириновский готов изменить мир
Как сообщили в самой партии, разработка не направлена на привлечение электората за счет фигуры Жириновского, сторонников непосредственно политика или партии — задача нейросети исключительно просветительская.
«С ним уже можно общаться», — заявили в пресс-службе партии.
За два месяца специалисты обработали около терабайта видеороликов, изображений и публикаций основателя ЛДПР. На данный момент создана текстовая версия алгоритма, голосовая диалоговая модель, а также логический модуль. Аналитический пока находится в разработке. Впрочем, рассуждая про образовательные цели проекта, пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин все же признался, что задумка ориентирована на молодежь.
«Многим людям и, прежде всего, молодежи, интересно, что говорил Жириновский, какая у него была позиция по тому или иному вопросу. Но мало кто будет открывать энциклопедию и читать старые высказывания. А нейросеть — это, по сути, огромная энциклопедия, которая дает ответы на вопросы в том разрезе, в котором это бы дал Жириновский», — объяснил Дюпин в интервью изданию «Подъем».
Однако политологи разошлись во мнениях по поводу истинных целей применения ЛДПР цифрового наследия Жириновского. На фоне низких рейтингов либерал-демократов эксперты предполагают желание нынешнего руководства партии удержать «зашатавшихся» сторонников и членов политсилы за счет прежней идеи, выстраиваемой вокруг образа ушедшего лидера.
С другой стороны, анонсированный проект — не что иное, как отличный инфоповод и хорошая попытка «быть в тренде». Правда, стремление идти в ногу со временем и эксперимент с «воскрешением» политика, по всей видимости, примут далеко не все.
Акцент на Слуцком?
Процент поддержки партии в начале июня, по данным ВЦИОМ, достиг 9,5%, а в предыдущие два месяца варьировался в пределах от 8,3 до 9,6%. В реальности этот показатель может быть значительно ниже.
Либерал-демократы этим сильно обеспокоены, ровно также, как и отсутствием новой глобальной идеи. Политолог Илья Гращенков предположил, что ЛДПР может сосредоточиться на «религиозно-шаманистском дискурсе», в том числе занять нишу русской христианской партии. При этом он уверен, что подход останется старым.
«Поэтому принято окончательное решение, сместить акценты со Слуцкого на "вечно живого Вольфовича", которого уже сегодня объявляют то ли "русской бабой Вангой", то ли "святым пророком". <…> Закрепление имиджа Жириновского, как "вечно живого лидера партии", может быть реализовано по типу лозунга КПСС "Ленин умер, но дело его живет!"» — пишет Гращенков в Telegram-канале.
В конечном итоге, по задумке ЛДПР, партия займет место самой крупной «оппозиционной» политсилы и продолжит «оттягивать на себя» протестный и полу-протестный электорат, не исключил Гращенков.
В частности, либерал-демократы будут критиковать действия власти, но не «переходить красные линии». Намерение обогнать КПРФ по количеству парламентских мест от уровня Госдумы до регионального станет одной из задач на предстоящий сезон, добавил политолог.
«Однако официальные рейтинги не заменяют реальных, а суровая действительность пока такова, что после смерти Жириновского люди из партии все-таки потянулись на выход. Да и конкуренты у ЛДПР явно имеются», — заключил Гращенков.
«Есть не просит, хайп дает»
Часть экспертного сообщества разделяет иную точку зрения и не считает, что преемника Жириновского — Слуцкого — стоит наделять характеристикой «политического трупа».
Авторы Telegram-канала «Политуправа» назвали предстоящий показ нейросети на ПМЭФ-2023 «чудесным» — ведь на форуме ежегодно проходят презентации необычных разработок. Обозреватели даже приравняли киберполитика к роботу-кассиру Дуняше, представленной в прошлом году.
«Киберполитик есть не просит, хайп дает, а это вполне в духе партии Владимира Вольфовича. По сути, ЛДПР делает инфоповод на ровном месте, чему некоторым стоило бы поучиться. К тому же, нейросеть — это всяко интереснее, чем строительство памятников вождю в Майнкрафе», — считают авторы «Политуправы».
В свою очередь куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян убежден, что критика в адрес ЛДПР и кибер-Жириновского, ставшего политической технологией, не имеет никаких оснований. Как минимум, обратил внимание специалист, инфоповод «захватил» повестку и запустил активные обсуждения.
«Информационные атаки на ЛДПР по линии "политические трупы" слабее реально мертвого политика" — несостоятельны. Партия активно геймифицирует политические процессы и привлекает электорат. Единственное, некоторые участники рынка все еще не могут (или не хотят) осознать, что это новая реальность и новые тренды», — пишет политолог в Telegram.
Политические решения как принимались, так и будут приниматься нынешним руководителем, заметил Туманян. Однако вопрос, сможет ли Слуцкий поистине стать лидером либерал-демократов, выйдя из тени бессменного «вождя», по-прежнему остается открытым.