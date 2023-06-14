«Русская Ванга». Как нейро-Жириновский пытается оживить ЛДПР

За два месяца специалисты обработали около терабайта видеороликов, изображений и публикаций основателя ЛДПР. На данный момент создана текстовая версия алгоритма, голосовая диалоговая модель, а также логический модуль. Аналитический пока находится в разработке. Впрочем, рассуждая про образовательные цели проекта, пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин все же признался, что задумка ориентирована на молодежь.