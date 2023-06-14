Посол Воробьева заявила о готовности России рассмотреть новые проекты Индонезии по Украине

Российская сторона согласна изучить новые проекты Индонезии по миру на Украине. Соответствующее заявление сделала посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил с предложением урегулировать конфликт на Украине по «корейскому сценарию»: ввести в регион миротворцев ООН и организовать демилитаризованную зону.
Киев не принял инициативу Джакарты. Воробьева, в свою очередь, отметила, что бесполезно обсуждать проекты, отвергнутые другой стороной.
«Если индонезийская стороны сделает нам официально еще какие-то предложения, мы, конечно, готовы их рассматривать», — сказала дипломат в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отклоняла возможность мирных переговоров по Украине.