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Названы детали схемы мошенников с использованием фейковых удостоверений сотрудников банка

Экономика
Названы детали схемы мошенников с использованием фейковых удостоверений сотрудников банка

Мошенники начали присылать жителям РФ поддельные удостоверения сотрудников банков для похищения средств со счетов. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках ПМЭФ-2023, передает РИА Новости.

По словам Кузнецова, это стало новым способом злоумышленников сделать обман более убедительным. Так, злоумышленники могут прислать в мессенджере «удостоверение подтверждения личности квалифицированного банковского сотрудника».

При этом данная схема мошенничества не является принципиально новой — только расширение старого способа, добавил зампред правления Сбербанка.

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