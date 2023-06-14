Названы детали схемы мошенников с использованием фейковых удостоверений сотрудников банка

Мошенники начали присылать жителям РФ поддельные удостоверения сотрудников банков для похищения средств со счетов. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в рамках ПМЭФ-2023, передает РИА Новости.
По словам Кузнецова, это стало новым способом злоумышленников сделать обман более убедительным. Так, злоумышленники могут прислать в мессенджере «удостоверение подтверждения личности квалифицированного банковского сотрудника».
При этом данная схема мошенничества не является принципиально новой — только расширение старого способа, добавил зампред правления Сбербанка.