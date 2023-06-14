Очереди из желающих попасть в Россию украинцев образовались на границе Латвии

Желающие попасть в Россию граждане Украины и Молдавии стоят в очереди на латвийском погранпункте «Виентули». Как сообщает портал LSM, многие из них желают вернуться в родные места в новых российских регионах.
По данным латвийских СМИ, на минувшей неделе на латвийско-российской границе начал работать специальный пункт по оказанию помощи лицам, желающим вернуться в новые регионы России. Его услуги пользуются большим спросом среди украинцев. В настоящее время на КПП «Виентули» наблюдаются большие очереди среди желающих пересечь границу. Отмечается, что некоторые из них ожидают проверки уже несколько часов.
Согласно статистическим данным, предоставленным Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, украинцы активно прибывают в Россию. Так, с 24 февраля 2022 года в Россию переехали более 2,8 миллиона человек.