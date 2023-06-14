Очереди из желающих попасть в Россию украинцев образовались на границе Латвии

По данным латвийских СМИ, на минувшей неделе на латвийско-российской границе начал работать специальный пункт по оказанию помощи лицам, желающим вернуться в новые регионы России. Его услуги пользуются большим спросом среди украинцев. В настоящее время на КПП «Виентули» наблюдаются большие очереди среди желающих пересечь границу. Отмечается, что некоторые из них ожидают проверки уже несколько часов.