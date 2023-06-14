Китайские курорты-гиганты могут стать альтернативой Турции для российских туристов

Турция может в скором времени потерять статус самого популярного направления среди российских туристов. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, кардинальное влияние на рынок может оказать открытие безвизового Китая.
Эксперт утверждает, что в настоящее время особо популярным является внутренний туризм. На него приходится около 80% от общего числа поездок среди россиян. Предполагается, что причиной снижения популярности Турции и Египта стал резкий рост цен на отдых, а также случаи неподобающего поведения среди сотрудников местных отелей. По словам Барзыкина, рост цен обусловлен колебаниями курса доллара, сообщает телеканал «Царьград».
Вице-президент РСТ подчеркнул, что российские туристы уже изменили свои предпочтения. В частности путешественники стали чаще отправляться в Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, значительное влияние на рынок может оказать открытие безвизового Китая, известного своими курортами-гигантами.
Эксперты по туризму ранее перечислили самые опасные районы Стамбула, которые не рекомендуется посещать путешественникам. В рейтинг вошли районы Тарлабаши, Султанбейли и Газиосманпаса, сообщает телеканал «360».