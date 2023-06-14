Китайские курорты-гиганты могут стать альтернативой Турции для российских туристов

Эксперт утверждает, что в настоящее время особо популярным является внутренний туризм. На него приходится около 80% от общего числа поездок среди россиян. Предполагается, что причиной снижения популярности Турции и Египта стал резкий рост цен на отдых, а также случаи неподобающего поведения среди сотрудников местных отелей. По словам Барзыкина, рост цен обусловлен колебаниями курса доллара, сообщает телеканал «Царьград».