Российские ученые разработали ракету-планер для уничтожения подводных целей

Сотрудники Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова разработали проект ракеты-планера, предназначенной для уничтожения подводных целей.
Согласно документации с сайта Роспатента, ракетой с самонаводящимся снарядом можно будет вооружать как надводные корабли, так и летательные аппараты. Особенностью снаряда является повышенная дальность действия при небольших массогабаритных характеристиках.
Ракету будут оснащать самонаводящейся боеголовкой с устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.