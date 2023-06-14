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Российские ученые разработали ракету-планер для уничтожения подводных целей

Армия
Российские ученые разработали ракету-планер для уничтожения подводных целей

Сотрудники Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова разработали проект ракеты-планера, предназначенной для уничтожения подводных целей.

Согласно документации с сайта Роспатента, ракетой с самонаводящимся снарядом можно будет вооружать как надводные корабли, так и летательные аппараты. Особенностью снаряда является повышенная дальность действия при небольших массогабаритных характеристиках.

Ракету будут оснащать самонаводящейся боеголовкой с устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления.

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