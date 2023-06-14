Законопроект о штрафах за вождение в состоянии лекарственного опьянения внесен в Госдуму

Россиян могут начать штрафовать за управление автомобилем в состоянии лекарственного опьянения. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Государственную думу, сообщается в базе законодательной деятельности палаты парламента.
Согласно тексту законопроекта, штраф будет выписываться в том случае, если в организме водителя были обнаружены ухудшающие внимание и реакцию вещества, входящие в состав лекарственных препаратов. Подчеркивается, что в список таких веществ не входят этиловый спирт, наркотические средства, а также психотропные вещества и их аналоги, сообщает издание «Известия».
По словам авторов инициативы, перед принятием законопроекта необходимо создать перечень разрешенных лекарственных препаратов, замедляющих реакцию человека. В него планируют включить анестетики, противоэпилептические лекарства, а также снотворные и седативные средства.
Согласно статистическим данным, в период с 9 по 12 июня в Московской области было выявлено почти 270 водителей в состоянии опьянения. Как сообщает телеканал «360», они находились под воздействием алкоголя.