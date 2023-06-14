Законопроект о штрафах за вождение в состоянии лекарственного опьянения внесен в Госдуму

Согласно тексту законопроекта, штраф будет выписываться в том случае, если в организме водителя были обнаружены ухудшающие внимание и реакцию вещества, входящие в состав лекарственных препаратов. Подчеркивается, что в список таких веществ не входят этиловый спирт, наркотические средства, а также психотропные вещества и их аналоги, сообщает издание «Известия».