Al Jazeera: утрата влияния на Ближнем Востоке приводит США в панику

Соединенные Штаты обеспокоены утратой своего влияния на Ближнем Востоке. Такой вывод представил публицист Марван Бишара в статье для издания Al Jazeera.
По словам обозревателя, Вашингтон встревожен усилением позиций Пекина в регионе. Кроме того, США выражают недовольство сохранением тесного сотрудничества ближневосточных стран с Россией.
«Она (Администрация президента США. — Прим. ред.), похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — объяснил Бишара.
Ранее Саудовская Аравия предупредила США о последствиях угроз президента Джо Байдена, сделанных им в адрес Эр-Рияда из-за решения руководства страны сократить добычу нефти.