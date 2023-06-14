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Al Jazeera: утрата влияния на Ближнем Востоке приводит США в панику

Политика
Al Jazeera: утрата влияния на Ближнем Востоке приводит США в панику

Соединенные Штаты обеспокоены утратой своего влияния на Ближнем Востоке. Такой вывод представил публицист Марван Бишара в статье для издания Al Jazeera.

По словам обозревателя, Вашингтон встревожен усилением позиций Пекина в регионе. Кроме того, США выражают недовольство сохранением тесного сотрудничества ближневосточных стран с Россией.

«Она (Администрация президента США. — Прим. ред.), похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке», — объяснил Бишара.

Ранее Саудовская Аравия предупредила США о последствиях угроз президента Джо Байдена, сделанных им в адрес Эр-Рияда из-за решения руководства страны сократить добычу нефти.

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