Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал довольно неожиданное заявление о границах санитарной зоны на территории Украины.
Вчера, 13 июня, о необходимости создания демилитаризованной области в соседнем государстве заявил российский лидер Владимир Путин. Медведев, комментируя слова президента в своем Telegram-канале, обозначил, в каких пределах эта зона может развернуться.
«Такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"», — заявил политик.
Помимо этого, зампред СБ России отметил, что уже практически доказана причастность Запада к теракту на «Северных потоках». В связи с этим у Москвы теперь нет никаких ограничений в вопросе разрушения кабельной связи вражеских государств.