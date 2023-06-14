С Новым Годом!

Медведев обозначил границы санитарной зоны на Украине после речи Путина

Политика
Медведев обозначил границы санитарной зоны на Украине после речи Путина

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал довольно неожиданное заявление о границах санитарной зоны на территории Украины.

Вчера, 13 июня, о необходимости создания демилитаризованной области в соседнем государстве заявил российский лидер Владимир Путин. Медведев, комментируя слова президента в своем Telegram-канале, обозначил, в каких пределах эта зона может развернуться.

«Такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404"», — заявил политик.

Помимо этого, зампред СБ России отметил, что уже практически доказана причастность Запада к теракту на «Северных потоках». В связи с этим у Москвы теперь нет никаких ограничений в вопросе разрушения кабельной связи вражеских государств.

#медведев #Украина #совбез #путин