РИА Новости: просьба Макрона к БРИКС ознаменовала разрушение прежнего миропорядка

Желание президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к саммиту БРИКС, который состоится в августе в ЮАР, стало предвестником разрушения прежнего миропорядка. К такому выводу пришел публицист Дмитрий Косырев.
Эксперт в статье для РИА Новости напомнил, что информация о просьбе Макрона пригласить его на встречу БРИКС появилась во французской газете L'Opinion. Стоит отметить, что Париж не планирует становиться членом организации.
Однако, как утверждает Косырев, планы французского лидера говорят о серьезных геополитических изменениях. По его словам, международное сообщество оказалось в преддверии разрушения миропорядка, строившегося со второй половины прошлого века.
«Сначала систему эту строили-строили. Потом все начали говорить об очевидном: что не очень хорошо работает. И вот сейчас скрип конструкций слышен всем, и самым угрожающим образом», — пишет публицист.
Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что мирные переговоры по Украине могут стать предвестником нового многополярного миропорядка.