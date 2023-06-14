Байден призвал США противостоять России, Китаю и климатическим изменениям

Одними из главных вызовов для США являются противодействие стратегическому вооружению Российской Федерации и конкуренция с Китаем. Об этом заявил президент Джо Байдена. В своем выступлении в Белом доме перед главами американских дипломатических миссий он подчеркнул важность принятия соответствующих мер.
Кроме того, президент Байден отметил, что климатические изменения также являются значительной угрозой для Соединенных Штатов. Он подчеркнул необходимость принятия мер по борьбе с этими изменениями и привел примеры уже предпринятых действий для сокращения выбросов парниковых газов и поощрения использования возобновляемых источников энергии.