Байден призвал США противостоять России, Китаю и климатическим изменениям

Кроме того, президент Байден отметил, что климатические изменения также являются значительной угрозой для Соединенных Штатов. Он подчеркнул необходимость принятия мер по борьбе с этими изменениями и привел примеры уже предпринятых действий для сокращения выбросов парниковых газов и поощрения использования возобновляемых источников энергии.