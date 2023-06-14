Российская артиллерия уничтожила пикап и центр боевиков ВСУ

Артиллеристы российской группировки «Юг» вместе с бойцами отдельного разведывательного отряда «Спарта» успешно выполнили операцию в селе Первомайское на Донецком направлении, уничтожив пикап и объект, который служил базой для украинских военных. Об этом рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун». Сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению бойца, разведчики отряда «Спарта» выявили местоположение скопления украинских военных. По характерному черному дыму, который поднимался с территории, где находился пикап, можно сделать вывод о его возгорании.
Кроме того, российские военные группировки «Юг» сумели отразить три крупных натиска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти атаки произошли под городами Кременная и Лисичанск Луганской народной республики (ЛНР).