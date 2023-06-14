Российская артиллерия уничтожила пикап и центр боевиков ВСУ

Артиллеристы российской группировки «Юг» вместе с бойцами отдельного разведывательного отряда «Спарта» успешно выполнили операцию в селе Первомайское на Донецком направлении, уничтожив пикап и объект, который служил базой для украинских военных. Об этом рассказал боец артиллерийского дивизиона с позывным «Аргун». Сообщает РИА Новости.