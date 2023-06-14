Посол Антонов заявил о втягивании США в пучину украинского конфликта

США продолжают втягиваться пучину украинского конфликта все глубже. Это приведет к большей трагедии, говорится в опубликованном в Telegram-канале посольства России в Вашингтоне заявлении посла Анатолия Антонова.
Дипломат назвал «железной битой против России» новые поставки вооружений Украине на 325 млн долларов. Однако судьба Украины и идея переговоров не интересуют США, считает дипломат.
«Стратегам из Соединенных Штатов не дано понять, что никакие поставки вооружений, ни привлечение наемников не смогут переломить ситуацию в ходе специальной военной операции», – подчеркнул Антонов.
По его словам, «лучшая в мире» западная техника, как и в предыдущие месяцы, «превратится в груду искореженного металла». Американским политикам необходима демонстрация «успехов» в борьбе с Россией перед президентскими выборами в 2024 году, заключил Антонов.