Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву был вынесен приговор судом Новосибирска по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в размере 45 миллионов рублей. Суд признал его виновным и установил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также наложил штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
Согласно данным следствия, Асеев убедил членов президиума Сибирского отделения РАН произвести реконструкцию коттеджа в Академгородке и передать его ему без законных оснований для использования в служебных целях. Он заключил договоры найма жилого помещения после дорогостоящего ремонта, а затем с помощью поддельных документов осуществил приватизацию имущества.
Прокуратура настаивала на признании Асеева виновным и предложила суду назначить ему пять лет лишения свободы условно со штрафом. Защита настаивала на полном оправдании академика.