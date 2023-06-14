Экс-главе Сибирского отделения РАН Асееву вынесли приговор по делу о мошенничестве

Бывшему председателю Сибирского отделения РАН Александру Асееву был вынесен приговор судом Новосибирска по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в размере 45 миллионов рублей. Суд признал его виновным и установил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а также наложил штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.