CNN: Трамп отказался признавать вину по всем пунктам обвинения на суде в Майами

Бывший президент США Дональд Трамп на заседании суда в Майами отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию. Информацию об этом сообщил телеканал CNN.
По его данным, Трамп отверг все 37 пунктов обвинения. Во время нахождения в суде экс-глава государства технически был под арестом. Из зала его выпустили без каких либо условий. Трампа и его помощника признали лицами, не склонными к побегу.
Бывшему лидеру США предъявлен 31 пункт обвинения в «умышленном удержании информации», обвинения в «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи» и другие. Каждая из статей грозит 20 годами тюремного заключения.