Статьи об импичменте Байдену внесли в Конгресс США

Член Палаты представителей США Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте главе Белого дома Джо Байдену. Такое решение было принято из-за неспособности лидера страны обеспечить безопасность южных границ.
По словам Боберт, Байден полностью провалил свой конституционный долг. По этой причине в конгресс были внесены соответствующие статьи, чтобы отстранить американского президента от своей должности.
На прошлой неделе группа членов Палаты представителей изучила представленные ЦРУ документы в рамках расследования дела против президента США. В связи с этим конгрессвуман Марджори Тейлор Грин призвала снять с Байдена обязанности главы государства.