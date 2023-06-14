Минобороны РФ объявило об уничтожении позиций ВСУ, атаковавших Белгородскую область

Министерство обороны объявило об уничтожении артиллеристами из России позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты в Белгородской области. Информацию об этом передает РИА Новости.
Один из военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что разведка обнаруживает цели, после чего артиллеристы готовятся к отправке на огневую позицию, где они проводят тренировки, осваивая навыки поражения целей. Важно отметить, что корректировка артиллерийского огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркнул военный.
Кроме того, российские военные также пресекают деятельность взводных опорных пунктов, которые находятся вдоль границы. По словам источника, они выполняют разведывательные миссии и осуществляют обстрел мирных жителей.