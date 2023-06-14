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Минобороны РФ объявило об уничтожении позиций ВСУ, атаковавших Белгородскую область

Армия
Минобороны РФ объявило об уничтожении позиций ВСУ, атаковавших Белгородскую область

Министерство обороны объявило об уничтожении артиллеристами из России позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали населенные пункты в Белгородской области. Информацию об этом передает РИА Новости.

Один из военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что разведка обнаруживает цели, после чего артиллеристы готовятся к отправке на огневую позицию, где они проводят тренировки, осваивая навыки поражения целей. Важно отметить, что корректировка артиллерийского огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подчеркнул военный.

Кроме того, российские военные также пресекают деятельность взводных опорных пунктов, которые находятся вдоль границы. По словам источника, они выполняют разведывательные миссии и осуществляют обстрел мирных жителей.

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