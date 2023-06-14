Гладков: в Белгородской области покажут видео о поведении при ударах для слабослышащих

Обучающие видеопособия о правилах поведения при воздушной тревоги для людей с нарушениями слуха распространят в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ролики будут сопровождаться сурдопереводом. В них будет показан подробный сценарий действий при опасности ракетных ударов.
Губернатор ранее сообщил об обстрелах ВСУ по ряду населенных пунктов области. Противник выпустил 16 снарядов по селу Журавлевка, еще три удара нанесено по Наумовке. В результате атаки никто не пострадал, разрушений в районах обстрела не зафиксировано.