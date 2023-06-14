Гладков: в Белгородской области покажут видео о поведении при ударах для слабослышащих

Губернатор ранее сообщил об обстрелах ВСУ по ряду населенных пунктов области. Противник выпустил 16 снарядов по селу Журавлевка, еще три удара нанесено по Наумовке. В результате атаки никто не пострадал, разрушений в районах обстрела не зафиксировано.