Американская общественность возмутилась поведением трансгендеров на встрече с Байденом

Один из комментаторов с ником выразил свое недовольство, отметив, что в Вашингтоне «жалкая» группа лидеров. Множество других пользователей сочли поступок трансгендеров «отвратительным», «мерзким» и «противным». Они напомнили, что Джо Байден перед выборами в 2020 году призывал восстановить «честь и порядочность» в Белом доме. Пользователи назвали президента США «королем трансшутов» и обратили внимание на присутствие детей на данном мероприятии.