Американская общественность возмутилась поведением трансгендеров на встрече с Байденом

Читатели газеты New York Post прокомментировали произошедший инцидент, связанный с трансгендером, который оголил грудь на мероприятии в Белом доме. Они выразили свое возмущение и негодование в социальной сети Twitter.
В соцсетях распространяется видео, на котором группа представителей секс-меньшинств фотографируется топлес на газоне Белого дома после встречи с президентом США Джо Байденом. Подобное поведение трансгендеров вызвало яркую реакцию читателей газеты NYP.
Один из комментаторов с ником выразил свое недовольство, отметив, что в Вашингтоне «жалкая» группа лидеров. Множество других пользователей сочли поступок трансгендеров «отвратительным», «мерзким» и «противным». Они напомнили, что Джо Байден перед выборами в 2020 году призывал восстановить «честь и порядочность» в Белом доме. Пользователи назвали президента США «королем трансшутов» и обратили внимание на присутствие детей на данном мероприятии.