Журналист Radio France Тронше удивился масштабу восстановления Мариуполя

В марте прошлого года российские вооруженные силы окружили Мариуполь, а к апрелю смогли освободить практически всю территорию города. Больше двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона «Азов"* (организация, запрещенная в России как террористическая) были заблокированы на заводе «Азовсталь». В середине мая они начали сдаваться в плен, и 20 мая Министерство обороны объявило полное освобождение Мариуполя.