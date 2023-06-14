Журналист Radio France Тронше удивился масштабу восстановления Мариуполя

Корреспондент Radio France Сильвен Тронше, рассказал о впечатляющих размерах строительства в Мариуполе, который находится в процессе восстановления после боев. Сообщает РИА Новости.
По его словам, с самого момента прибытия в город его поразили огромные масштабы строительства: «развитая дорожная инфраструктура, впечатляющие новые здания и яркие отели для туристов». Главная цель «нового» Мариуполя, по мнению Тронше, превратиться в привлекательный морской курорт, расположенный на побережье Азовского моря.
В марте прошлого года российские вооруженные силы окружили Мариуполь, а к апрелю смогли освободить практически всю территорию города. Больше двух тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона «Азов"* (организация, запрещенная в России как террористическая) были заблокированы на заводе «Азовсталь». В середине мая они начали сдаваться в плен, и 20 мая Министерство обороны объявило полное освобождение Мариуполя.