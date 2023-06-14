SANA: сирийская система ПВО отражает атаку над Дамаском

Сирийские системы противовоздушной обороны отражают атаку в небе над окрестностями Дамаска. Информацию об этом сообщило агентство SANA.
Ранее стало известно, что два истребителя Израиля нанесли удар по объектам сирийской столицы. Две авиабомбы были сбиты комплексом «Бук». В результате происшествия никто не пострадал, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.
Также он сообщил, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций правительственных войск. Атаку произвели группировки «Исламская партия Туркестана»✱ (террористическая организация, запрещена в России) и «Джебхат-ан-Нусра»✱ (террористическая организация, запрещена в России).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация