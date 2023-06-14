Рогов: российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Системы противовоздушной обороны российской армии успешно отразили ракетную атаку ВСУ по городу Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, попытки украинских военных атаковать населенный пункт провалились. Все ракеты были сбиты российскими ПВО, однако сколько их было конкретно, Рогов не уточнил.
Ранее глава движения подтвердил огромные потери среди украинских военных. Он отметил, что на Васильевском и Ореховско-Пологовском направлениях ситуация находится под контролем ВС РФ, а ВСУ ведут перегруппировку и подтягивают резервы для нового наступления.