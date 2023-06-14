Постоянное представительство России при Евросоюзе заявило, что Европейский союз неправомерно приписывает Москве любые преступления, совершаемые Киевом. В частности, это подтверждается дебатами, проведенными в Европарламенте относительно разрушения дамбы Каховской ГЭС.
Российская миссия отмечает, что такие обвинения не имеют никаких подтверждений и полностью соответствуют законам Евросоюза о борьбе с российской дезинформацией. По этим законам любое преступление, совершенное Киевом, автоматически приписывается России.
В документе также указывается, что такие преступления становятся возможными благодаря постоянным поставкам вооружений от западных стран Киеву.