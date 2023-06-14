Украинские СМИ информируют о серии взрывов в Харькове и Запорожье

Украинские СМИ сообщают о серии взрывов, произошедших в городах Харьков и Запорожье, подконтрольных Киеву. Инциденты были зафиксированы в обоих населенных пунктах, этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны»
Начиная с 10 октября 2022 года, российские вооруженные силы начали наносить удары в ответ на теракт, который произошел на Крымском мосту. По оценкам российских властей, за диверсией стоят украинские спецслужбы.
Целью атак являются объекты энергетической инфраструктуры, оборонной промышленности, военного управления и связи. В связи с этим, в украинских регионах ежедневно объявляются тревоги, а иногда сирены звучат на всей территории страны.