Теракт на газопроводах «Северный поток» устроили шесть украинских спецназовцев, которыми руководил главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет газета Die Zeit, проводящая расследование инцидента.
В распоряжении расследования оказались документы ЦРУ, разосланные партнерам. В них говорится, что теракт должен состояться после учений НАТО «Балтопс», которые проходили с 5 по 17 июня.
Die Zeit отмечает, что украинцы проникли в Европу по поддельным документам, где арендовали яхту. На ней они доплыли до газопроводов и заложили бомбы. Ранее газета Politico написала, что руководил операцией лично главком ВСУ Валерий Залужный.