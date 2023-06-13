Лукашенко: Минск сможет без проблем согласовать нанесение ядерного удара с Москвой

Скоординировать ядерный удар с Москвой не станет проблемой для Минска. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью каналу «Россия-1».
Он отметил, что в случае вооруженного конфликта он без промедлений сможет связаться с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить запуск ядерной боеголовки. По его словам, это можно сделать в любой момент.
«Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?», – задался вопросом Лукашенко.
Белорусский президент отметил, что буквально требовал у России возвращение тактического ядерного оружия в страну. Москва оказала содействие и предоставила Минску ракеты, которые втрое мощнее, чем сброшенные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.