Мезюхо: Столтенберг троллит Украину своими условиями по членству в НАТО

Генеральный секретарь западного военного блока НАТО Йенс Столтенберг может позволить себе троллить Украину по поводу членства в Альянсе, так как сам вскоре перестанет возглавлять эту организацию.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал крымский политолог, председатель общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что главным условием вступления Украины в состав Североатлантического альянса является ее «победа над Россией».
«Пока Украина не победит, о членстве вообще не может быть и речи, потому что только суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО», – подчеркнул генсек Североатлантического альянса в эфире американского телеканала PBS.
При этом, добавил Столтенберг, военный блок намерен продолжать оказывать Киеву помощь и поддержку так долго, как это потребуется.
Комментируя это заявление, Иван Мезюхо высказал мнение, что данное заявление Столтенберга было сделано «хромой уткой», как на Западе называют политика, собирающегося вскоре покинуть свой пост.
«Он [Столтенберг] скоро перестанет быть генсеком НАТО, поэтому может говорить что угодно. Вы заметили, что Столтенберг очень часто произносит речи, на мой взгляд, не согласованные с министрами обороны стран-участниц НАТО. Наверное, он думает о своей будущей карьере, где бы он мог применить свои умения, – отметил политолог. – Он мне в этом смысле напоминает [экс-премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, который перед отставкой так же активно занимался Украиной. Только из этого ничего не вышло, Джонсона никто нигде не пригрел».
Слова Столтенберга о том, что Украина со временем может стать независимой, суверенной и демократической страной, по словам Мезюхо, прозвучали как насмешка. Складывается даже впечатление, что генсек НАТО таким образом троллит Украину.
«Потому что это, во-первых, не суверенное недогосударственное образование. Во-вторых, не демократическое, а коррупционное. В-третьих, там скоро не останется армии, учитывая, как режим [украинского президента Владимира] Зеленского тратит свои живые ресурсы в ходе попыток наступления, – объяснил свою мысль Мезюхо. – Столтенберг может говорить о каких угодно евроатлантических перспективах Украины, но будет ли завтра сама Украина, в этом, я думаю, не уверен и сам Столтенберг».
Напомним, ранее Йенс Столтенберг в том же интервью PBS рассказал, что покинет свой нынешний пост осенью 2023 года. При этом чиновник выразил уверенность в том, что на посту генсека НАТО его сменит достойный преемник, которого подберет руководство военного блока.