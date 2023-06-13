Мезюхо: Столтенберг троллит Украину своими условиями по членству в НАТО

Напомним, ранее Йенс Столтенберг в том же интервью PBS рассказал, что покинет свой нынешний пост осенью 2023 года. При этом чиновник выразил уверенность в том, что на посту генсека НАТО его сменит достойный преемник, которого подберет руководство военного блока.