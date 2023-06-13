«Парни работали геройски»: Пригожин посетил могилы погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин навестил членов семьи погибших в зоне СВО «музыкантов» и возложил венок на могилы. Видео из поездки опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Глава «оркестра» отдал близким рапорты, мемориальные таблички и медали за освобождение Артемовска. В ходе беседы с родственниками одного из бойцов он выразил благодарность за воспитание достойного сына, героически отдавшего жизнь за защиту России.
«Вам спасибо. Погиб он за страну, за то, чтобы спасти армию, которая в тот момент совсем на ладан дышала. Парни работали геройски», — отметил Пригожин.
Лидер военной компании добавил, что готов оказать родственникам поддержку по любым вопросам. Кроме того, он лично приехал в квартиру к одной из матерей, что выразить свои соболезнования об утрате.