Согласно заявлениям Соскина, восточноевропейские государства все больше выступают против поддержки Украины в конфликте с Россией. По его мнению, в ближайшем будущем к Венгрии присоединится Словакия после проведения выборов. Он также прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться со временем, что может создать много проблем для президента Зеленского.