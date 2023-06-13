Экс-советник Кучмы заявил о формировании коалиции против Зеленского в Восточной Европе

Коалиция стран, которая выступает против президента Украины Владимира Зеленского, формируется в Восточной Европе. Об этом заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«У Зеленского появляется очень много противников», — отметил политолог.
Согласно заявлениям Соскина, восточноевропейские государства все больше выступают против поддержки Украины в конфликте с Россией. По его мнению, в ближайшем будущем к Венгрии присоединится Словакия после проведения выборов. Он также прогнозирует, что ситуация будет ухудшаться со временем, что может создать много проблем для президента Зеленского.
«Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль», — подытожил Соскин.
С начала конфликта Венгрия последовательно выступает против введения санкций в отношении российских энергоносителей и поставок оружия Украине. Кроме того, страна высказывает свою поддержку к скорейшему началу мирных переговоров.