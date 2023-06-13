Путин раскрыл, какой ключ может разрешить конфликт на Украине

Украинский конфликт может быть разрешен с помощью ключа, который находится в руках стран Запада. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского лидера, кризис в регионе можно урегулировать, прекратив западные поставки оружия киевскому режиму. Он также напомнил, что Москва никогда не отвергала возможность проведения переговоров.
«И мы понимаем, что ключ к решению проблем на их стороне (стран Запада. — Прим. ред.)», — подчеркнул Путин на встрече с военкорами.
Ранее телеканал «360» сообщил, что глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк резко отверг мирные предложения Бразилии, Индонезии и стран Африки.