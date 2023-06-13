Ищенко: самым благоприятным сценарием для России станет станет закономерный конец США

Лучшим для России развитием событий станет сценарий, при котором она, сохраняя внутриполитическую стабильность, сможет дождаться закономерных итогов «американской перестройки», когда в Соединенных Штатах наступит свой 1991-й год.
Такое мнение в беседе с информационным порталом «Военное дело» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.
По словам эксперта, для начала России необходимо добиться окончания военного конфликта, что станет возможным только после полной ликвидации Украины. Но политическая составляющая, конечно, продолжится и в дальнейшем. То есть на Россию продолжат оказывать политическое, экономическое и информационное давление, а у границ РФ будет поддерживаться военное напряжение.
«И вот здесь нам надо вместе с нашими союзниками: Китаем, Ираном, Индией, Южной Африкой, Бразилией, со странами ШОС и теми, кому просто надоело американское высокомерие, необходимо ускорять процесс дедолларизации мировой экономики», – считает Ищенко.
Для России это очень важно, так как, чем меньше долларов используется при международных расчетах по всему миру, тем труднее ситуация складывается для Соединенных Штатов.
Ведь все эти доллары возвращаются в США, подрывая американскую экономику, разгоняя инфляцию и оказывая давление на госдолг. Тем более, что уже сейчас обслуживание государственного долга становится для Штатов практически неподъемным.
«Еще год или два таких же темпов роста госдолга и занимать деньги станет бессмысленно, так как все занятые деньги будут уходить на обслуживание долга, – считает политолог. – Не случайно в США вдруг заговорили о дефолте. Более того, он уже стал элементом американской внутриполитической борьбы: кто объявит дефолт, кто и будет виновным за его объявление. Это значит, что американские элиты уже смирились с тем, что дефолт будет».
В этой ситуации для России лучше всего будет просто ждать. И в конце концов наступит тот счастливый момент, когда американская финансовая система окончательно рухнет. Но, правда, Соединенные Штаты представляют собой все же богатую страну со значительными ресурсами. А значит до того момента, как там все обрушится пройдет еще какое-то время, отметил Ищенко.
России же в течение этого времени нужно любыми способами сохранять собственную внутриполитическую стабильность. И если ей это удастся, она сможет дождаться закономерного конца США – когда «американская перестройка» приведет страну к американскому 1991 году, заключил политолог.