Ищенко: самым благоприятным сценарием для России станет станет закономерный конец США

В этой ситуации для России лучше всего будет просто ждать. И в конце концов наступит тот счастливый момент, когда американская финансовая система окончательно рухнет. Но, правда, Соединенные Штаты представляют собой все же богатую страну со значительными ресурсами. А значит до того момента, как там все обрушится пройдет еще какое-то время, отметил Ищенко.