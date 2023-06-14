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«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа

Европа и США
«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа

Власти Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность хранения газа на Украине. Об этом сообщили журналисты американского агентства Bloomberg.

Согласно их данным, таким шагом европейские политики хотят обеспечить безопасность энергетических поставок, а также «сорвать замыслы президента Владимира Путина».

Идея о размещении европейского газа на Украине, уточнили обозреватели, может «показаться безумием». Однако ее поддержка среди европейских политиков все больше усиливается. Недавно вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что промышленные предприятия в ЕС могут быть остановлены посреди зимнего сезона, если перекачка голубого топлива из РФ прекратится, а запасов не останется.

«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа
«Мы еще не преодолели все проблемы. <…> Благоприятная ситуация не должна привести нас к повторению допущенных ошибок. Мы не должны забывать, в чем состоит угроза», — заявил глава ведомства.

По мнению западных экспертов, использование украинских газохранилищ позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке. Более того, благодаря продолжительному опыту перекачки российского газа в Европу они соединены с газовыми рынками ЕС.

«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа
«Инициатива является частью усилий по недопущению паники, из-за которой в прошлом году рекордно выросли цены и понадобилось вмешательство государства. Чтобы защитить компании и потребителей, страны Евросоюза выделили им помощь в размере 646 млрд евро», — уточнили журналисты.

Стоит отметить, что общий объем газохранилищ на Украине, которые находятся в относительной безопасности, превышает 30 млрд кубометров. По заявлению представителей компании-оператора «Укртрансгаз», она сможет предоставить ЕС треть от этого объема.

«Украинский рынок предлагает хранение газа по фиксированной ставке, благодаря чему газовые хранилища Украины становятся очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом», — прокомментировал руководитель отдела торговли Axpo Solutions Марко Саалфранк.
«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа

Аналитики указывают, что у ЕС для реализации своих планов остается не так много времени. Газохранилища в ЕС могут быть заполнены уже в начале сентября, а спрос традиционно растет только ближе к концу осени. Это грозит переизбытком топлива, уверены специалисты.

«Поставки российского трубопроводного газа практически прекратились, и без них европейские газовые рынки сегодня более тонко сбалансированы, чем раньше. Это значит, что резкие скачки спроса или перебои с поставками будут иметь огромные последствия», — резюмировали они.

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