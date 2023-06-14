«Привлекательный вариант». ЕС намерен использовать Украину для хранения газа

Идея о размещении европейского газа на Украине, уточнили обозреватели, может «показаться безумием». Однако ее поддержка среди европейских политиков все больше усиливается. Недавно вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек заявил, что промышленные предприятия в ЕС могут быть остановлены посреди зимнего сезона, если перекачка голубого топлива из РФ прекратится, а запасов не останется.