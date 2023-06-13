Опубликованы кадры посещения Евгением Пригожиным и Виктором Бутом завода «Муромтепловоз»

Предприятие «Муромтепловоз» специализируется на выпуске не только железнодорожной продукции, но и военной техники. В частности на заводе производятся транспортеры-тягачи МТ-ЛБ, мобильные минометные комплексы 2К21-2 и башенные установки, такие как МА8, МБ2-03 и другие. На кадрах, опубликованных пресс-службой «Конкорда», видно, как Евгений Пригожин и Виктор Бут осматривают продукцию завода и информационные стенды.