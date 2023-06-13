Forsa: Шольц лишается поддержки немцев

Ранее телеканал «360» писал, что концепцию и документ по гарантиям безопасности для украинского государства необходимо разрабатывать дальше, но для начала все заинтересованные стороны должны прийти к консенсусу. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.