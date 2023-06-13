Forsa: Шольц лишается поддержки немцев

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц лишается поддержки немцев. Соответствующее заявление сделали аналитики Forsa.
По их данным, немецкий министр обороны Борис Писториус возглавил рейтинг доверия граждан Германии. Шольц расположился на седьмом месте, он набрал всего лишь 40%. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок — на восьмой позиции (38%).
Ранее телеканал «360» писал, что концепцию и документ по гарантиям безопасности для украинского государства необходимо разрабатывать дальше, но для начала все заинтересованные стороны должны прийти к консенсусу. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.