Киевскому режиму не следует создавать официальной Москве угроз. Соответствующее заявление 13 июня сделал глава российского государства Владимир Путин.
Таким образом президент на встрече с военными корреспондентами обратился к украинцам с предложением жить в независимой стране.
«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве — да ради бога. Делайте, что хотите. Надо с уважением к этому относиться», — отметил российский лидер.
Ранее Путин неожиданно жестко высказался о событиях на Украине во время прихода к власти третьего президента страны Виктора Ющенко. Речь идет о нелегитимных действиях.