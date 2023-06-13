Суд в Петербурге приговорил мобилизованного к семи годам колонии за дезертирство

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему, который самовольно уехал в Ленобласть из воинской части. Фигурант проведет семь лет в колонии строгого режима, передает 78.ru.
Следствие установило, что обвиняемый получил приказ отправиться на оборонительную позицию, когда был в блиндаже вблизи Луганской Народной Республики. Мужчина скрылся, чтобы не участвовать в спецоперации и спрятался в заброшенном доме.
Он избавился от военного билета и закопал автомат, после чего уехал в Ленобласть. 10 ноября 2022 года молодой человек добровольно явился в следственный отдел СК России по Санкт-Петербургскому гарнизону.