Американские вооруженные силы ищут рекрутеров среди иммигрантов

Армия США планирует закрывать кадровый дефицит легальными иммигрантами. Взамен новобранцы получат гражданство США.
Как передает сетевое издание rznonline.ru, сейчас в армии США наблюдается кадровый голод. Граждане не охотно соглашаются на военную службу, предпочитая более безопасную и спокойную работу. Для решения этой проблемы рекрутерами ВС была развернута масштабная рекламная компания.
Теперь мигранты, подписавшие контракт с ВС США и прошедшие военную подготовку, получают гражданство. Так, присягу новобранцы принимают уже будучи гражданами США.
Отмечается, за 2023 год воспользовались данной программой 2900 мигрантов. Наибольшее число новобранцев – уроженцы Ямайки. Затем следуют выходцы из Мексика, Филиппин и Гаити, а также из Непала, Нигерии, Ганы, Камеруна, Колумбии и Доминиканской Республики.