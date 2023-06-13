Американские вооруженные силы ищут рекрутеров среди иммигрантов

Как передает сетевое издание rznonline.ru, сейчас в армии США наблюдается кадровый голод. Граждане не охотно соглашаются на военную службу, предпочитая более безопасную и спокойную работу. Для решения этой проблемы рекрутерами ВС была развернута масштабная рекламная компания.