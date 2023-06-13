Путин сообщил о подписании указов о помиловании заключенных-участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующими указами помилует заключенных, которые принимали участие в специальной военной операции.
В беседе с журналистами и военными корреспондентами политик уточнил, что продолжает подписывать указы, которые дают свободу заключенным-участникам СВО. Однако, в случае рецидивов такие люди должны отвечать по закону.
Напомним, в настоящий момент российский лидер Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами и журналистами государственных СМИ.