Блогер Федоров раскрыл главе российского ФБР Тэрада подробности о своем задержании в Латвии

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада побеседовала с журналистом и блогером Кириллом Федоровым. Он подробно рассказал о своем задержании в Латвии, а также признался в получении предложения от властей страны о сотрудничестве.
Федров утверждает, что в марте 2022 года в его квартиру ворвались сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (СГБ). По его словам, они пытали его электрошокером, называя «предателем родины». Затем Федоров был отправлен в так называемый «Рижский централ», где он также подвергался пыткам. По словам журналиста, правительство Латвии предложило ему работу.
«Меня спрашивали, сколько я зарабатываю, на что я ответил, что получаю около 6 тысяч евро в месяц. Мне предложили в 2 раза больше и сказали, что я должен буду сдать всех своих друзей, коллег и информаторов. Я отказал, меня опять избили», — приводятся его слова на официальном сайте Фонда.
Впоследствии блогер был выпущен под залог в размере 55 тысяч евро. Эта сумма оказалась больше, чем у всех других политзаключенных в Латвии за год вместе взятых. Сумма была собрана друзьями журналиста.