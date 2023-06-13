Блогер Федоров раскрыл главе российского ФБР Тэрада подробности о своем задержании в Латвии

Федров утверждает, что в марте 2022 года в его квартиру ворвались сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (СГБ). По его словам, они пытали его электрошокером, называя «предателем родины». Затем Федоров был отправлен в так называемый «Рижский централ», где он также подвергался пыткам. По словам журналиста, правительство Латвии предложило ему работу.