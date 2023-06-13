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Путин словами Собчака ответил Киеву на стремление вступить в НАТО

Политика
Путин словами Собчака ответил Киеву на стремление вступить в НАТО

Президент РФ Владимир Путин вспомнил фразу бывшего губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, комментируя вопрос о стремлении Украины вступить в НАТО.

Глава государства во время встречи с военкорами отметил, что покойный градоначальник был умным человеком, и процитировал его.

«Собчак правильно в свое время говорил: "Вы хотите уходить — уходите, но уходите, с чем пришли"», — сказал Путин.

Ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что якобы 20 стран — участниц НАТО поддержали вступление Киева в военный блок.

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