Американист Дудаков оценил вероятность уголовного преследования семьи Байденов

Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, хозяин Белого дома и его сын получили по 5 млн долларов, а последний еще и место в совете директоров Burisma. Подразумевалось, что расследование против компании будет «прикрыто», а сейчас уже бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин отправится в отставку, пояснил эксперт.