Американист Дудаков оценил вероятность уголовного преследования семьи Байденов

Коррупционные скандалы вокруг семьи президента США Джозефа Байдена набирают обороты. Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил американского лидера в совершении «преступления века» из-за подозрений в коррупционной связи с руководством украинской компании Burisma. В возможном получении взятки подозревается и его сын Хантер Байден, сообщает РИА Новости.
Как предположил политолог-американист Малек Дудаков, хозяин Белого дома и его сын получили по 5 млн долларов, а последний еще и место в совете директоров Burisma. Подразумевалось, что расследование против компании будет «прикрыто», а сейчас уже бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин отправится в отставку, пояснил эксперт.
Американист напомнил, что это произошло еще в 2015 году, а взятку заплатил директор Burisma Николай Злочевский. Тогда в качестве «страховки» он решил сохранить 17 записей телефонных разговоров с Байденами. Впоследствии именно они оказались «в руках ФБР», отметил политолог.
«Самому Байдену вряд ли будут грозить судебные проблемы — Минюст никогда не станет заводить уголовное дело против своего же президента. Но вот для Хантера, который и так находится под расследованием о неуплате налогов, это может сильно осложнить ситуацию. И Байдену-старшему придется выписывать ему президентское помилование — если Хантера потащат в суд», — пишет Дудаков в Telegram.
Дудаков уверен, что основной удар придется по репутации американского президента, кому члены Республиканской партии уже грозились объявить импичмент. «Политика Сегодня» ранее рассказывала, в чем конкретно республиканцы обвиняют Байдена и при чем тут трафик проституток с Украины. Велики ли шансы хозяина Белого дома избежать ответственности — читайте в нашей статье.