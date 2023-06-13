Евгений Пригожин рассказал о влиянии своей медиаактивности на ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о влиянии своей медиаактивности на формирование. Глава «оркестра» заявил, что таким образом он выражает не только свое мнение, но и мнение командиров и всех бойцов, с которыми общается.