Евгений Пригожин рассказал о влиянии своей медиаактивности на ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о влиянии своей медиаактивности на формирование. Глава «оркестра» заявил, что таким образом он выражает не только свое мнение, но и мнение командиров и всех бойцов, с которыми общается.
Пригожин ответил на вопрос о возможном вреде его медиаактивности для ЧВК «Вагнер», если бы в Минобороны РФ были «более смелые люди». Также основатель «оркестра» прокомментировал мнение, что ЧВК «Вагнер» единственная, кто принимает реальное участие в спецоперации.
«Моя медиаактивность — это и есть медиаактивность ЧВК "Вагнер". Я выражаю не только свое мнение, а мнение командиров и всех бойцов, с которыми я постоянно общаюсь. Почему ЧВК "Вагнер" единственные, кто принимает реальное участие в СВО? Безусловно, многие воинские части принимают участие в СВО, просто наша эффективность значительно выше», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее создатель «оркестра» высказался о сотрудничестве «музыкантов» с Минобороны РФ, несмотря на трагедию в сирийском Хшаме, которая произошла 8 февраля 2018 года. Пригожин пояснил, что госструктуры монополизировали практически все сферы жизни в России. Именно поэтому любой россиянин, который хочет добиться чего-то, вынужден работать с ведомствами.