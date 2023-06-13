Global Times: Пакистан впервые оплатил российскую нефть юанями

Как сообщило ведущее англоязычное китайское издание Global Times, процесс дедолларизации мировой экономики активно развивается. Накануне первый транш в юанях произвел Пакистан, рассчитавшись таким образом за партию российской нефти.
Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях, заявил министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters. Он не стал раскрывать стоимость, а также размер скидки, с которой Исламабад получил топливо из РФ. Пакистанский министр сообщил, что объем этой партии составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч тонн уже находится в порту Карачи, пишет Global Times. По словам Малика, переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited.
Ранее пакистанские власти сообщали о покупке этой партии нефти в качестве «пробной» — с целью оценить финансовую и техническую оправданность закупки сырой нефти в России, сообщило Global Times.
«Мы протестировали различные смеси продуктов, и ни при каких обстоятельствах переработка этой нефти не приведет нас к убыткам», — сообщил Малик.
Ранее министр энергетики Пакистана Дастгир Хан, говоря о покупке первой партии российской нефти, заявил, что Исламабад готов к заключению долгосрочной нефтяной сделки с Москвой — с оплатой в юанях.
Как заявили изданию китайские аналитики, такой шаг «посылает позитивный сигнал» о том, что все больше стран в мире начинают принимать юань как трансграничный платежный инструмент. Это укрепляет функцию китайской валюты, как механизма международных расчетов. Эксперты заявили Global Times, что отказ от американского доллара — «непреодолимая, но долгосрочная тенденция» для стран глобального Юга.
«Рыночное поведение стран заключается в использовании валют третьих сторон для трансграничных расчетов. Мы видим, что другие страны мира все чаще принимают юань в качестве международной валюты. Функция юаня в международных расчетах и как средства обращения укрепляется», — заявил Global Times Ту Юнхун, профессор Международного валютного института при Китайском университете Жэньминь в Пекине.
Тем самым Пакистан последовал недавнему примеру Ирака, отметили в Китае. Так, в феврале 2023-го иракский Центральный банк заявил, что намерен поставить торговлю с КНР в юанях на постоянную основу, чтобы «облегчить доступ к иностранной валюте». На этом фоне компании China National Offshore Oil Corp и французская Total Energies завершили первую в Китае сделку по продаже за юани большой партии сжиженного природного газа, отметило издание.
Старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли Чжоу Ми объяснил Global Times, что «использование юаня этими странами поможет накопить опыт для более масштабного использования этой валюты».
Согласно данным МВФ, доля доллара в официальных золотовалютных резервах крупнейших стран мира упала до минимума, зафиксированного ранее лишь в середине 1990-х. В четвертом квартале 2022-го она составила 58 процентов, сообщило Global Times.
Напомним, 12 июня премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что первая в истории партия российской сырой нефти прибыла в порт Карачи. Он отметил, что нефтяной груз был получен со скидкой, и назвал это «знаменательным днем» для страны. Пакистан, по его мнению, движется к «процветанию, экономическому росту и энергетической безопасности». А поставки нефти из России положили начало новым отношениям между Москвой и Исламабадом.