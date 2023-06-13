Global Times: Пакистан впервые оплатил российскую нефть юанями

Пакистан оплатил первую поставленную в страну партию российской сырой нефти в юанях, заявил министр нефти Мусади Малик в разговоре с Reuters. Он не стал раскрывать стоимость, а также размер скидки, с которой Исламабад получил топливо из РФ. Пакистанский министр сообщил, что объем этой партии составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч тонн уже находится в порту Карачи, пишет Global Times. По словам Малика, переработкой нефти займется пакистанская компания Refinery Limited.