Sohu: американцы неслучайно скрывают данные о своем золотом запасе

Соединенные Штаты, возможно, вводят мировую общественность в заблуждение относительно размеров своего золотого запаса. Такие подозрения возникают на фоне открытости России в данном вопросе и того, какой туман напускают американцы.
Об этом рассуждают аналитики китайского издания Sohu. Перевод материала на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
Как отмечают авторы китайского издания, золото в периоды геополитической нестабильности традиционно пользуется повышенным спросом у центробанков разных стран и инвесторов, как средство сбережения средств.
В текущем году многие государства, стремясь диверсифицировать свои резервы, закупают больше золота, чем обычно. И в этой ситуации интересно наблюдать за тем, что происходит с золотыми запасами России и Соединенных Штатов, отмечают аналитики Sohu.
Так ЦБ России некоторое время назад обнародовал сведения о размере золотого запаса РФ, который составляет 2 330 тонн драгметалла. Таким образом выяснилось, что в сравнении с данными за февраль 2022 года российские запасы золота увеличились на 31 тонну. И это произошло в условиях растущего международного давления и беспрецедентных по масштабности антироссийских санкций.
Сообщение Банка России вызвало в мире большой интерес и многие аналитики принялись сравнивать размеры золотого резерва разных стран. В итоге на поверхность выплыла любопытная деталь о ситуации с золотым запасом США.
По официальным данным, Соединенные Штаты по-прежнему имеют самый большой золотой запас в мире – 8 133 тонны драгоценного металла, большая часть которого хранится в двух местах: в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке и на военной базе Форд-Нокс.
Но несколько десятилетий назад, напоминают авторы Sohu, самый большой в мире золотой запас США составлял более 20 тысяч тонн драгметалла. То есть получается, что Вашингтон постепенно распродает государственные запасы золота.
«Россия наращивает запасы золота, тогда как США сокращают», – констатируют китайские эксперты.
И к тому же, если в случае с Россией специалисты по золоту могут быть уверенны в том, что сообщения ЦБ РФ о запасах золота полностью соответствуют действительности, то в случае с американскими запасами драгметалла такой уверенности нет ни у кого.
Вашингтон уже несколько раз не дал независимым аудиторам провести оценку состояния американского золотого резерва, что вызвало дополнительные вопросы.
Тот факт, что правительство Соединенных Штатов никого не подпускает к государственному золоту, вызывает закономерные подозрения, что американцы мошенничают в вопросе размеров золотого запаса страны. Соответственно растет уверенность в том, что золота у американцев гораздо меньше, чем официально утверждают власти США.
А Вашингтон напускает туману в этом вопросе, опасаясь, что если неприглядная правда откроется, это нанесет удар по финансовой системе США.
Поэтому, заключают китайские аналитики, информация о том, сколько золота на самом деле находится в хранилищах Соединенных Штатов, остается тайной за семью печатями.