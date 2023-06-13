Владимир Путин заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет

Президент России Владимир Путин высказался о возможной новой волне частичной мобилизации. Глава государства сообщил, что пока такой необходимости нет.
«Некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать еще около миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим», — сказал Путин на встрече с военкорами.
Ранее лидер страны сообщил, что масштабное контрнаступление Украины с использованием подготовленных для этих целей резервов продолжается до сих пор. Президент отметил, что атаки начались 4 июня.