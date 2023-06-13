Приглашенные гости, сигналы Западу и «аншлаг» от элит. Чего ожидать от ПМЭФ-2023

Мнение о том, что ПМЭФ стало местом решения глобальных геополитических задач, значимых как для отдельных государств, так и для мира в целом, отнюдь не единственное. Политолог Максим Жаров уверен, что петербургский форум давно пора отменить ввиду его «неэффективности». Об этом он говорил еще три года назад, когда мероприятие не стали проводить из-за пандемии коронавируса.