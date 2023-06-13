Приглашенные гости, сигналы Западу и «аншлаг» от элит. Чего ожидать от ПМЭФ-2023

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в 26-й раз откроет свои двери для представителей бизнеса и политических деятелей со всего мира, обозреватели Bloomberg изучили программу мероприятия и намекнули, что форум уже не соответствует тем целям, которые стояли перед ним раньше.
Однако первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на второй встрече клуба ПМЭФ рассказал, что интерес к мероприятию в Петербурге лишь увеличивается, и все больше государств хотят принять в нем участие. Форум стал одной из главных площадок, где на мировом уровне происходит осмысление стратегических процессов, добавил он.
«Интерес к форуму больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 2300 представителей иностранного и российского бизнеса. Они представляют 56 стран. Всего в форуме примут участие делегации из более чем 100 стран», — подчеркнул вице-премьер.
По оценке Boomberg, самым статусным европейским политиком в этом году должен стать министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, а наибольшее международное присутствие обеспечат делегации с Ближнего Востока. Ожидаются выступления премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса, посла Китая в Москве Чжана Ханьхуэя и председателя Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюня.
Среди приглашенных гостей заявлены представители Шри-Ланки, Лаоса, Вьетнама, Турции и Таиланда. Приглашение также получил президент Бразилии Лула да Силва, но он отказался от визита в Петербург. По неподтвержденным данным, аналогичное решение за несколько дней до форума принял его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Не будет присутствовать на форуме и лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
Заявленное количество иностранных делегаций в сравнении с ПМЭФ прошлых лет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с РИА Новости объяснил тем, что Запад продолжает «выкручивать руки» и давить на страны, которые хотят работать с Россией.
«Год назад мы не знали, как сложится судьба многолетних партнеров города из стран Запада. Бизнес гораздо более реалистично и здраво подходит к делу, чем политические элиты. Сейчас понимаем: давление на желающих участвовать в ПМЭФ-2022 было только началом», — заявил градоначальник.
Кроме того, четырехдневное мероприятие пройдет без западных журналистов, которым было отказано в аккредитации. Как позже объяснили в Кремле, в этом году российские власти приняли решение не выдавать разрешение СМИ из «недружественных стран».
«Будет вестись широкая трансляция, так что заинтересованные комментаторы и аналитики всю необходимую информацию получат. В то же время мы видим, какие жесткие, незаконные ограничения Запад применяет к представителям российских изданий и телеканалов, работающих за рубежом. <…> Где гарантия, что среди пишущих и снимающих не будет провокаторов и террористов?» — задался вопросом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью «АиФ».
«Избыточное мероприятие»
Мнение о том, что ПМЭФ стало местом решения глобальных геополитических задач, значимых как для отдельных государств, так и для мира в целом, отнюдь не единственное. Политолог Максим Жаров уверен, что петербургский форум давно пора отменить ввиду его «неэффективности». Об этом он говорил еще три года назад, когда мероприятие не стали проводить из-за пандемии коронавируса.
«ПМЭФ и ранее уже был избыточным мероприятием, выставляющим российские элиты в весьма непривлекательном виде. Однако сегодня, на втором году СВО организаторы ПМЭФ забыли про текущий контекст до такой степени, что еще на старте мероприятие стало слишком похоже на юмористическую программу "Аншлаг"», — написал Жаров в Telegram-канале «Чисто для фиксации».
Таким образом политолог охарактеризовал выступления главы Минпромторга Дениса Мантурова и Белоусова. Последний, в частности, выразил мнение, что Россия может стать хранителем традиционных ценностей Запада. В этой связи Жаров считает, что подобного рода выступления создают весьма мрачный образ адекватности российских элит.
Политолог Илья Ананьев обратил внимание на другое заявление Белоусова в рамках ПМЭФ клуба: он заявил, что идея налога на сверхприбыль (windfall tax) принадлежит представителям бизнеса, а не государству — компании решили «скинуться и заплатить» взнос один раз, чтобы избежать повышения налогов.
«Неожиданное высказывание Андрея Белоусова в преддверии ПМЭФ о том, что металлурги и их коллеги сами инициировали "оброк" с себя самих — прибавит "шептаний" в кулуарах ПМЭФ о "честной игре" государства и бизнеса», — пишет Ананьев в Telegram.
Сигналы Западу?
Судя по деловой программе форума, важным лейтмотивом станет суверенитет России и возвращение кадров из-за рубежа, полагают журналисты. Однако без внимания не останутся и другие не менее важные вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале июня анонсировал выступление на форуме президента РФ Владимира Путина.
«Все понимающе ждут ПМЭФ. Вернее, ждут символы. Мы в такую полосу событий вступили, где кончина [бывшего премьер-министра Италии Сильвио] Берлускони — лишь начало», — констатировал политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик».
Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня, главной темой которого заявлено «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Как следует из сайта форума, участие в работе мероприятия примут более тысячи модераторов и спикеров.
Во время выступления Путина в 2022 году журналисты и политологи насчитали не менее семи сигналов Западу. Какие темы глава государства озвучил на ПМЭФ в прошлом году — читайте в материале «Политики Сегодня».