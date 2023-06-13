Россия и Филиппины договариваются о восстановлении авиасообщения

РФ и Республика Филиппины начали переговоры о возобновлении авиационных перелетов между странами. Замглавы Росавиации Владимир Потешкин провел встречу по данному вопросу с чрезвычайным и полномочным послом Филиппин в России Игорем Байленом.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», коллеги из посольства представили туристический потенциал провинции Себу. Российские перевозчики из Владивостока и Хабаровска выразили заинтересованность в полетах в этот регион, отметили в пресс-службе Росавиации.
По словам Потешкина, у отечественных авиаперевозчиков имеется положительный опыт авиарейсов на Филиппины, в связи с чем Россия готова сделать все необходимое для возобновления рейсов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.
В результате стороны договорились продолжить общение по вопросу восстановления авиационных перевозок. Кроме того, переговорщики рассмотрели подготовку к подписанию договора в сфере летной годности. Он поможет поддержать вывоз российской гражданской авиатехники на Филиппины и усилит взаимодействие между авиационными ведомствами двух стран.