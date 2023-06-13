Россия и Филиппины договариваются о восстановлении авиасообщения

По словам Потешкина, у отечественных авиаперевозчиков имеется положительный опыт авиарейсов на Филиппины, в связи с чем Россия готова сделать все необходимое для возобновления рейсов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.