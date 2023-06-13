Журналисты рассказали, как живет город Шебекино под ежедневными обстрелами ВСУ

Въезд в город Шебекино в Белгородской области практически закрыт с начала июня из-за ежедневных обстрелов Вооруженных сил Украины. Журналисты рассказали, как живет населенный пункт в новых реалиях.
Город Шебекино окружен блокпостами. Населенный пункт встретил журналистов пустыми улицами, разбитыми витринами магазинов и выжженными домами.
На дорогах лежат осколки стекол, а во дворах стоят сгоревшие автомобили. Без дома остались животные, хозяева которых покинули город.
Местный житель Анатолий Иванович признался, что не намерен покидать свой дом. Он кормит животных, которые живут на улице.
«Что вам сказать? Меня бабушка крестила в начале войны под бомбежками. Я, правда, маленький еще был. Я вырос после войны — ни света, ни радио, ничего не было. На улице вырос, с детдомовцами рос. Все леса обходил и мины раскручивал, и гранаты, и все, но бог меня приберег», — цитируют его «Народные Новости».
Больше людей осталось в частном секторе, ведь туда не так часто прилетают снаряды. Жители домов не скрывают, что им некуда уезжать. Есть и те, кто не может бросить лежачих родственников.